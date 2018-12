Sky lascia il ciclismo, resterà sponsor fino al 2019

Sky lascia il ciclismo. Lo ha annunciato sul proprio sito la stessa formazione ciclistica britannica, considerata fra le più forti del mondo. Per tutto il 2019 ci sarà ancora in gara una squadra denominata Team Sky, poi stop alla sponsorizzazione delle corse in bicicletta. Il Team Sky ha vinto fra l'altro sei Tour de France con tre corridori diversi (4 volte Chris Froome, Bradley Wiggins e Geraint Thomas quest'estate) e ha dominato moltissime gare negli ultimi anni. Il manager della squadra Dave Brailsford ha detto: «La squadra gareggerà come Team Sky per l'ultima volta nel 2019, cercando di migliorare il totale di 322 vittorie, di 8 grandi Giri, di 52 tappe e di 25 successi nelle gare di un giorno».



In una nota pubblicata sul sito della squadra si legge: «Nelle ultime nove stagioni, Sky ci ha supportato fino in fondo, permettendoci di ottenere alcuni risultati sorprendenti e ispirare milioni di persone ad amare il nostro sport. Vorremmo ringraziare Sky per tutto il loro supporto, e in particolare l'opportunità di aiutare la Gran Bretagna a diventare una nazione ciclistica». Mentre per ciò che accadrà a partire dall'1 gennaio 2020 non ci sono certezze: «In termini di futuro, siamo aperti. Se riusciamo a trovare un nuovo partner a lungo termine per portare avanti la squadra in una nuova era, allora lo faremo. E faremo tutto il possibile per farlo accadere nelle prossime settimane e mesi. Allo stesso modo, qualsiasi futuro partner dovrebbe essere il partner giusto - uno che condivide la nostra filosofia e acquisti i nostri valori. Questa notizia è stata appena annunciata; non possiamo prevedere cosa succederà dal 2020 e non ci sono garanzie. Qualunque cosa accada, faremo in modo che ci sia chiarezza in un modo o nell'altro sul futuro della squadra prima del Tour de France del prossimo luglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA