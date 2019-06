L'annuncio di Barelli: «Avanti per portare a Roma gli Europei 2022»

Da Roma al continente intero. La Federnuoto ci prova. «Assieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi e al sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, stiamo portando avanti la candidatura di Roma per i campionati Europei del 2022. Penso che sarebbe molto interessante prenderla». La rivelazione è del numero uno della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli, alla presentazione del 56° Sette Colli, in programma da domani a domenica al Foro Italico. «Abbiamo bisogno dell'aiuto della sindaca - ha precisato Barelli -, della Regione e del governo, per far sì che si concretizzi entro il mese di luglio. Siamo già in uno stato avanzato di candidatura». © RIPRODUZIONE RISERVATA