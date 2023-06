Sette Colli, prima giornata: vincono Quadarella, Ceccon e De Tullio

Simona Quadarella, Thomas Ceccon e Marco De Tullio vincono le loro gare, 1500 stile libero, i 100 dorso e i 400 stile libero rispettivamente, nella prima giornata del “Sette Colli”, il meeting internazionale di nuoto che si conclude domenica al Foro Italico.

Sono tre buone sensazioni verso i prossimi mondiali di Fukuoka, come è buono il secondo posto nei 100 rana di Nicolò Martinenghi.

Stanno bene anche gli ospiti internazionali, come la Sjostroem (50 farfalla), la Masse (50 dorso), la Haughey (200 stile, la gara che fu di Federica Pellegrini) o Kamminga che nei 100 rana ha toccato prima di Martinenghi.

Nella rana è tornata in acqua anche Benedetta Pilato, un blitz fra gli scritti e l’orale della maturità che sta dando. Non poteva essere al top in vasca, lo è stata fra i banchi: voto massimo in italiano e matematica, traccia scelta nel primo caso la pazienza e l’attesa. E’ paziente la ragazza, e con gli inconvenienti fisici che ha affrontato già l’ha mostrata.

Risultati di oggi e programma di domani sul sito www.federnuoto.it.