Sport e Salute, torna "Scuola Attiva Kids e Junior": l'orientamento sportivo per elementari e medie

Lo sport oggi entra nelle scuole dalla porta principale, scende infatti in campo il progetto di Sport e Salute “Scuola Attiva Kids e Scuola attiva Junior 2022/2023” che porta l’attività motoria tra i banchi per circa 2 milioni di studenti. A partire da oggi, infatti, negli istituti scolastici ci saranno i tutor. E si tratta di un ritorno decisamente atteso negli istituti, che lo scorso anno ha avuto importanti adesioni visto che i Progetti Scuola Attiva nel 2021-2022 sono riusciti a coinvolgere 6.829 scuole elementari e 1.945 scuole medie con la partecipazione di circa 1.7 milioni di ragazzi. In questo anno scolastico il progetto è stato confermato e rafforzato tanto che i progetti kids e junior hanno visto crescere la partecipazione fino a quasi 2 milioni di alunni complessivi, oltre 7.100 scuole primarie e 3160 scuole secondarie di I grado, in tutta Italia.

Tutor in classe

I tutor sono insegnanti di attività motoria, diplomati in Educazione Fisica all’ ISEF o laureati in Scienze Motorie comunque in stretto contato con le federazioni sportive nazionalli. Sono appositamente formati per la fascia di età degli alunni a cui andranno ad insegnare.

La parola agli esperti

In un webinar, rivolto al mondo della scuola, sono stati spiegati i vari interventi previsti dal progetto. Scuola Attiva prevede infatti un percorso ludico-motorio e di orientamento sportivo per i bambini delle elementari e delle medie. E quest’anno oltre all’attività fisica si punta anche alla ricerca di sinergie didattiche, formative e organizzative con la nuova figura dell’insegnate di Educazione motoria della scuola primaria. Il tutor è previsto dalla legge 234/2021 per le classi quinte. Inoltre verranno ideati percorsi multi-sportivi per favorire la cultura dell’outdoor education istituendo delle giornate dedicate al benessere.

“La diffusione del benessere psico-fisico e del movimento - ha sottolineato Vito Cozzoli, l'ad di Sport e Salute, durante il webinar - è una priorità per Sport e Salute. In tal senso la collaborazione con il mondo scolastico risulta strategica”.

Scuola Attiva kids, ad esempio, mette il bambino al centro della progettualità, per ampliare il tempo attivo dei più piccoli, favorendo uno sviluppo motorio globale e un orientamento sportivo consapevole. L’ obiettivo è di svolgere almeno 4 ore settimanali di movimento e verrà data particolare attenzione all’inclusione dei bambini con disabilità e BES per favorire la loro partecipazione attiva alle attività proposte.

“La novità è che quest’anno - ha spiegato Giacomo Molitierno, Dirigente Ufficio V del Ministero dell’Istruzione e del Merito - il progetto è destinato anche alle terze elementari e siamo pienamente soddisfatti dei numeri della scorsa stagione, gli obiettivi sono sfidanti, con Sport e Salute vogliamo portare la cultura del benessere tra le famiglie”.

Il progetto nasce da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento dello Sport, insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e la collaborazione con le Federazioni Sportive e con il Comitato Paralimpico Italiano. Per l’attuazione sono state attivate cabine di regia regionali, per le attività previste a livello territoriale.

Un progetto da grandi numeri

Nel dettaglio, il percorso Kids sarà in 7123 scuole e in 62438 classi con 1248760 alunni 30 federazioni sportive mentre il progetto Junior sarà in 3169 scuole e in 34653 classi con 698520 alunni 32 federazioni sportive e 7 dsa. In tutto saranno 10292 le scuole e 97091 le classi coinvolte con 1.947.280 alunni.