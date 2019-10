Sci, Sofia Goggia pronta per la nuova stagione: protagonista in pista e alla radio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà protagonista degli sport invernali con due grandi partnership: quella con lala Federazione Italiana Sport Invernali e la campionessa di sci alpino, a testimoniare la grande passione di RTL 102.5 per gli sport invernali che dura da oltre trent’anni.Nel corso di tutta la stagione i più affermati esperti di ciascuna disciplina sportiva saranno ai microfoni della radio per raccontarne tutti i segreti e le peculiarità: ci sarà una rubrica fissa ogni domenica in Non Stop News in cui gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno conoscere lo svolgimento, il calendario e tutte le curiosità di ciascuna disciplina. Inoltre il palinsesto sarà arricchito dalle pilloleun appuntamento settimanale, a cura della Federazione Italiana Sport Invernali, per essere sempre aggiornati sulle gare già disputate, sui risultati e sulle competizioni del weekend successivo. Infine, durante le giornate di gara di sci alpino ci saranno collegamenti con i nostri inviati direttamente dalle piste, per essere sempre aggiornati e per vivere insieme tutte le emozioni delle competizioni.Per tutta la stagione invernalesarà la testimonial digrazie al digitale la campionessa potrà collegarsi in qualsiasi momento per raccontare, oltre ai dettagli tecnici, tutte le emozioni e le speranze che la accompagneranno nella prossima stagione. L’appuntamento con Sofia Goggia sarà tutti i sabati in vista delle gare future e delle competizioni che coinvolgeranno anche i suoi compagni di squadra.La presenza della campionessa non si limiterà solo al parlare dello sci alpino: sono previsti collegamenti in diretta durante i quali Sofia Goggia parlerà di musica, viaggi, gusti e preferenze per far conoscere a tutti gli ascoltatoti un’inedita campionessa olimpica.RTL 102.5 avrà anche l’onore di avere il proprio marchio sulle divise dei nostri atleti di ciascuna disciplina invernale, accompagnandoli così in tute le loro competizioni e vivendo con loro la gara da protagonisti.