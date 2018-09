Roma capitale della scienza equina

Dall’Università della Delaware Valley (USA) a quella di Bari, da Hong Kong alla Pennsylvania per chiudere con Pisa: tutti i massimi esperti, in ambito di scienza equina, si riuniranno a Roma per la 14° conferenza dell’International Society of Equitation Science. L’appuntamento, fissato da 21 al 24 settembre a Tor di Quinto, presso la sede dei Lancieri di Montebello, darà il via al confronto di diverse specializzazioni: “Technical Large Animal Emergency Rescue”, addestramento etologico, “Equine Behaviour Assessment” e scienze veterinarie dedicate alla ricerca nell’ambito dell’allenamento dei cavalli sportivi che, in Italia, iscritti a ruoli federali, superano 30.000 soggetti. Quattro giorni di full immersion, con 140 sessioni plenarie, workshops e dimostrazioni pratiche. Il giusto training, il buon feeling, la giusta scuderizzazione, l’idoneo approccio, il benessere mentale e fisico: questo è il tema della conferenza dedicata ad amatori, appassionati, professionisti, veterinari, proprietari di cavalli e tutti coloro che ruotano intorno al mondo equestre.

