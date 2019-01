Wengen, frattura al piatto tibiale per Buzzi: stagione finita

Emanuele Buzzi, nella caduta al traguardo della Lauberhorn, ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba destra, la stessa che si infortunò nelle finali ad Are lo scorso anno, anche se in quell'occasione si trattò di un edema osseo. A breve - fa sapere la Fisi - rientrerà in Italia: nei prossimi giorni, l'azzurro verrà sottoposto a un'operazione chirurgica e ad ulteriori accertamenti per verificare la stabilità dei legamenti. È ormai chiaro che non andrà ai Mondiali: stagione chiusa, per lui, in largo anticipo.

