Sci, Vittozzi: «Sono davvero contenta, è una giornata magnifica»

Vittozzi non sta nella pelle per la conquista della medaglia d'argento nella 15 km femminile ai Mondiali di biathlon di Oestersund. Grazie al podio odierno la Vittozzi vince anche la classifica di specialità in coppa del mondo. «Sapevo che avrei potuto fare bene in questa gara, volevo dimostrare a me stessa che potevo farcela e sono stata concentrata fin dall'inizio. È la mia prima medaglia mondiale in una gara individuale e soprattutto la mia prima coppa di specialità. Sono davvero contenta, è una giornata magnifica, cercherò di tenermi stretto il pettorale giallo e di non farmi scappare la coppa. Finora ho dimostrato di poter stare in alto, ce la metterò tutta».

«Sicuramente i poligoni della scorsa settimana mi hanno un pò destabilizzato, ma finora ho avuto sempre percentuali altissime a terra e non mi sono fatta condizionare. Ho cercato di lavorare come so fare e oggi è andata bene», ha aggiunto la Vittozzi. Ottava l'altra azzurra Dorothea Wierer. «Sono contenta della mia performance e di aver trovato un doppio zero a terra. Peccato per i due errori alla seconda serie, ma bisogna accettarli: l'ultimo era proprio lontano. Sugli sci mi sento molto bene al momento e sono comunque contenta, adesso ci sono ancora tre gare e cercherò di dare il massimo. Sono felice anche per Lisa e per i suoi zero errori, si sa che lei spara molto bene. Buon per l'Italia», ha aggiunto la Wierer.

