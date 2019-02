Sci, Alex Vinatzer nuovo campione mondiale juniores di slalom

L'Italia dell sci vola anche con i giovani. L'ultima impresa è stata firmata da Alex Vinatzer. Che diventa il nuovo campione mondiale juniores di slalom. In Val di Fassa, sulla pista Aloch, l'azzurro classe 1999, che si presentava forte dell'argento conquistato l'anno scorso a Davos, ha dimostrato di non avere rivali: nella prima manche ha rifilato oltre un secondo a tutti, nella seconda ha attaccato ancora nonostante l'enorme vantaggio e alla fine ha chiuso con 1'38 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1'46 sul belga Sam Maes, al secondo bronzo consecutivo dopo quello in gigante. Un risultato del genere mancava all'Italia esattamente da vent'anni, quando nel 1999 Max Blardone, poi rivelatosi da adulto uno straordinario gigantista, vinse lo slalom di Pra Loup. Prima di lui ci erano riusciti già Roger Pramotton, Sergio Bergamelli e Luigi Tacchini che regalarono alla Nazionale tre trionfi tra i pali stretti in quattro edizioni tra il 1987 e il 1990. Vinatzer scrive il suo nome nell'albo d'oro confermando di essere il futuro della Nazionale nella specialità: non a caso fu convocato per le Olimpiadi l'anno scorso, non a caso ha cominciato questa stagione vincendo a Levi in Coppa Europa, non a caso è stato protagonista assoluto del meraviglioso bronzo mondiale ad Are nel team event di parallelo.

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA