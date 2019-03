Shiffrin super: vince anche l'ultimo Gigante della stagione

Ultimo aggiornamento: 14:37

La campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 2.23.17 ha vinto a Soldeu anche l'ultimo gigante della stagione. A 24 anni Mikaela porta così a casa la 60^ vittoria in carriera, la 17^ stagionale e, altro record, la quarta coppa del mondo stagionale: quella generale e poi quelle di slalom, di superG ed oggi pure di gigante, a rimarcare anche una polivalenza eccellente.Seconda in 2.23.47 la rivelazione della giornata, la neozelandese Alice Robinson, campionessa mondiale e juniores, 17 anni ed un fisico minuto con un metro e 63 di altezza. Terza in 2.23.58 la slovacca Petra Vhlova. Nessuna azzurra in classifica visto che Federica Brignone, sesta dopo la prima manche, è uscita per un errore nella seconda mentre andava benissimo ed era in netto vantaggio.Ci ha pensato il veterano azzurro Giuliano Razzoli, 34 anni e oro olimpico nel 2010 a Vancouver, a salvare con un bel sesto posto l'onore azzurro nello slalom speciale che a Soldeu ha chiuso la stagione 2018/19.