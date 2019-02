L'austriaco Marcel Hirscher è al comando della prima manche dello slalom maschile ai mondiali in corso di svolgimento ad Are, in Svezia. Il detentore di 6 titoli mondiali ha chiuso col tempo di 1'00«60 davanti al francese Alexis Pinturault, +0»56, e al connazionale Marco Schwarz, +1«22. Per quanto riguarda gli azzurri, quando sono scesi i primi 30 atleti, Stefano Gross è 13esimo con un ritardo di 2»36, subito dietro Giuliano Razzoli, +2«65, 17esimo Manfred Moelgg, +3»02.

