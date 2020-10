Mondiali di sci a Cortina, da lunedì in vendita i biglietti

Da lunedì 19 ottobre è possibile acquistare i biglietti per assicurarsi l'ingresso ai Campionati del mondo di sci alpino, in programma a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio. «Siamo consapevoli del periodo che viviamo e monitoriamo quotidianamente la situazione - commenta Valerio Giacobbi, ad di Fondazione Cortina 2021 - avvertiamo tuttavia una responsabilità verso lo sport e verso il Sistema Italia a cui vogliamo dimostrare tutta la nostra capacità di resistenza e resilienza». Dalla località ampezzana gli organizzatori, aggiunge, sperano di poter lanciare «un messaggio di speranza e di fiducia. Faremo perciò ogni sforzo per mantenere aperto l'evento - assicura Giacobbi -, flessibili ovviamente alle condizioni che ci troveremo ad affrontare. Sappiamo di avere dalla nostra partner, sponsor, stakeholder, associazioni delle sport, autorità e istituzioni.» Per il sindaco, Gianpietro Ghedina, «l'apertura del ticketing rappresenta l'avvio ufficiale di una stagione molto importante per l'Amministrazione municipale. I Mondiali saranno infatti il primo grande evento a Cortina dopo questi mesi difficili - conclude - che ci hanno però insegnato a credere ancora di più nel futuro, nonostante le difficoltà. Siamo pronti per ripartire e per dimostrare, ancora una volta, di essere una località internazionale».

