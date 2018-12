Sci, Svindal beffa Innerhofer: l'azzurro secondo nel super G della Val Gardena

Ultimo aggiornamento: 13:57

Il norvegese Aksel Svindal ha vinto in 1.28.65 il super gigante di Coppa del mondo di sci della Val Gardena sulla pista Saslong davanti all'azzurro Christof Innerhofer, secondo ad appena 5 centesimi. Terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in 1.28.92.Fuori Dominik Paris per salto di porta, indietro è finito Peter Fill (+1.88) che ha voluto gareggiare sulla pista di casa nonostante i postumi della caduta a Beaver Creek.Il capolavoro resta e gli regala il secondo podio stagionale, anche se Innerhofer, dopo la splendida provasulla Saslong, aveva cullato per qualche minuto il sogno del trionfo. Si arrende soltanto a un campionissimo come Svindal, che in Val Gardena conquista la prima vittoria stagionale, la numero 36 in carriera. Svindal balza anche in testa alla classifica di Coppa del mondo con 297 punti, contro i 280 di Marcel Hirscher (che non era in pista), scavalcando in un solo colpo Max Franz, Mauro Caviezel e Vincent Kriechmayr, oggi tutti più o meno deludenti.Il successo non arriva per Innerhofer, ma c'è comunque il 17esimo podio in Coppa del mondo ed è ancora più bello perché arriva nella prima tappa italiana stagionale: era dalla discesa di Bormio del 2010 che non rientrava tra i primi tre sulle nostre nevi. Innerhofer diventa anche il primo azzurro in classifica generale con 176 punti che gli valgono il nono posto e il sorpasso su Paris.Paris era partito fortissimo, con il miglior tempo al primo intermedio e la seconda velocità più alta al primo rilevamento, poi purtroppo non è arrivato al traguardo «dimenticando» una porta. A quel punto era quinto, forse non sarebbe arrivato il podio, ma un buon piazzamento sì. Tra gli altri italiani Buzzi chiude a 1'44''da Svindal, e Mattia Casse a 1'52'', mentre Fill, in pista solo per testare la sua condizione, dimostra di essere ancora in ripresa.Domani è in programma la discesa libera.