Sci, Hirscher vince il gigante in Alta Badia: De Aliprandini è settimo

L'austriaco Marcel Hirscher in 2,32.29 ha vinto con enorme vantaggio lo slalom gigante di cdm di Alta Badia. Per lui è la sesta vittoria consecutiva sulla pista Gran Risa dal 2013, il 30/0 successo in questa disciplina ed il 61/o complessivamente in carriera. Secondo e terzo posto per i francesi Thomas Fanara in 2.34.82 ed Alexis Pinturault in 2.34.98. Miglior azzurro e miglior tempo assoluto della seconda manche è stato il trentino Luca De Aliprandini che ha chiuso 7/o in 2.35.43 : per lui un gran recupero dopo essere stato 28/0 alla fine della prima manche. Poi in classifica c'è solo Manfred Moelgg 21/o in 2.36.83 che era 19/o dopo al prima manche. Domani sera in Alta Badia tocca allo slalom gigante parallelo sulla parte finale della Gran risa. In Val Gardena, invece, domani faranno la loro prova cronometrata le ragazze jet che, per la prima volta sulla Saslong, saranno impegnate martedì in un discesa e mercoledì in un superG. Sono le gare che recuperano quelle non disputate in val d'Isere per mancanza di neve.