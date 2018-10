Sci, Goggia si ferma in allenamento: domani gli accertamenti

Infortunio in allenamento per Sofia Goggia durante una prova di gigante ad Hintertux , In Austria. La campionessa olimpica di discesa è caduta riportando una dolorosa botta al malleolo della gamba destra. Sofia ha interrotto l'allenamento per rientrare in Italia e domani a Milano sarà sottoposto ad un controllo da parte della Commissione medica Fisi. Goggia si stava allenando con le altre compagne in vista dello slalom gigante che sabato 27 ottobre a Soelden, in Austria, aprirà la stagioni 2018/19 di coppa del mondo.

