SuperG di Garmisch alla Suter, Brignone quinta. Brutta caduta per la Goggia

Ultimo aggiornamento: 12:50

Il superG di cdm di Garmisch è stato vinto dall'elvetica Corinne Suter - 25 anni e secondo successo in carriera - in 1.19.46. Seconda l'austriaca Nicole Schmidhofer in 1.19.89 e terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 1.20.16 . Miglior azzurra - con curve molto centrifughe su un tracciato difficilissimo e veloce, con gran freddo e fondo durissimo - è stata Federica Brignone, quinta in 1.20.36 dopo un paio di errori di troppo. Federica ha dovuto così cedere a Suter il pettorale rosso di leader della classifica di disciplina.Per l'Italia poi ci sono Marta Bassino 10/a in 1.20.95 e, poco più indietro, Elena Curtoni in 1.21.14 e Francesca Marsaglia in 1.21.50. Non ha invece gareggiato per una influenza la gardenese Nicol Delago. La gara ha subito alcune interruzioni per le cadute dell'azzurra Sofia Goggia e della tedesca Veronika Rebensburg. Sulle reali condizioni delle due atlete sono in corso accertamenti all'ospedale di Garmisch. Goggia ha riportato una gran botta al braccio sinistro mentre la tedesca è stata vista zoppicare. La prossima tappa per le ragazze della coppa del mondo sarà in Slovenia, non a Maribor dove manca la neve ma a Kranjska Gora: sabato gigante e domenica slalom speciale.