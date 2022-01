Goggia show! Conquista la vittoria nella discesa di Cortina

Pazzesca Sofia Goggia. La bergamasca vince la discesa libera di Cortina d’Ampezzo al termine di una prova con tante sbavature e in cui ha fatto tremare gli appassionati. Nonostante una gara imperfetta, l’azzurra si impone in 1’06”98 davanti all’austriaca Ramona Siebenhofer, distante 20 centesimi e alla ceca Ester Ledecka, a 26 centesimi. Fuori dalla top 10, invece, tutte le altre azzurre.

APPROFONDIMENTI SPORT Sofia Goggia: «Dopo 3 giorni di terapie sono a... COPPA DEL MONDO SCI Federica Brignone è super, trionfa sulle nevi di... SPORT Sofia Goggia, lo sfogo dopo la caduta alla Coppa del mondo di...

Sulla pista dell’Olympia delle Tofane, la cui partenza è stata abbassata a causa del forte vento, Sofia Goggia fa ancora i numeri. Si prende tanti rischi e, senza gli errori, oggi avrebbe rifilato un secondo e mezzo a chiunque. Fenomenale. Una vittoria – la sesta stagionale e diciassettesima in carriera in Coppa del Mondo - che è arrivata dopo la brutta caduta dello scorso weekend in Austria. Una vittoria che, inoltre, ha il sapore del riscatto, dopo un'altra caduta, stavolta in allenamento a Garmisch, che a febbraio aveva impedito a Sofia di partecipare ai Mondiali organizzati in casa proprio a Cortina. Con questo successo, la bergamasca torna in lotta anche per la sfera di cristallo assoluta, considerando il fatto che né Shiffrin né Vlhova erano al via della gara. Per quanto riguarda la classifica di discesa, invece, non c'è storia: Sofia domina.