Coppa del Mondo, la Vlhova vince il gigante di Spindleruv Mlyn. Quarta la Brignone

La slovacca Petra Vlhova ha vinto in 2.24.69 lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn. È la vittoria n.9 per la campionessa del mondo. Seconda la tedesca Veronika Rebensburg in 2.24.80 e terza l'americana Mikaela Shiffrin in 2.25.29 Shiffrin. Migliore azzurra Federica Brignone, quarta ai piedi del podio in in 2.26.18. La vittoria di Vlhova, quando manca una gara a fine stagione, ha privato la Shiffrin della conquista anticipata anche della coppa di gigante oltre a quella generale ed a quella di speciale: l'americna ha ora 515 punti contro i 418 di Vlhova. Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino 11/a in 2.27.60 ed in coda Francesca Marsaglia 29/a in 2.30.27. Domani nella località ceca tocca allo slalom speciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA