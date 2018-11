Sci, Elena Fanchini si ritira dopo il nuovo infortunio: «Una batosta, ma bello sciare anche solo cinque giorni»

Elena Fanchini dice addio alle gare. La sciatrice azzurra ha postato in lacrime su un social il suo ritiro, sconfortata dopo l'infortunio subito ieri (la rottura del perone) in allenamento al suo ritorno in nazionale dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita l'anno scorso, costringendola a fermarsi.



Elena Fanchini, 33 enne bergamasca, con la sorella Nadia fa parte della Nazionale azzurra di sci. Ieri Elena in allenamento negli Usa a Copper Mountain, in vista delle gare in programma domenica, è caduta rompendosi il perone. Stagione finita prima ancora che cominciasse, e soprattutto morale a pezzi. L'azzurra infatti era appena rientrata in Nazionale dopo le lunghe cure cui si era sottoposta dall'inizio dell'anno a causa di un tumore che l'aveva colpita, costringendola anche ad abbandonare le gare. Nei giorni scorsi aveva postato sui social tutta la sua felicità per il ritorno alle gare e a una vita normale dopo la malattia, fino all'incidente di ieri. Oggi l'addio alle gare in lacrime.



«È stata una batosta: ma è stato bello tornare a sciare anche solo cinque giorni. Il mio obiettivo era sconfiggere la malattia, e ci sono riuscita». È questo il messaggio in lacrime di Elena Fanchini, sciatrice bergamasca di 33 anni, sul suo profilo Instagram. L'azzurra, senza pronunciare la parola ritiro, racconta ai suoi tifosi tutto il suo sconforto per la frattura al perone e al piatto tibiale, con possibile interessamento ai legamenti, dando di fatto un addio amaro alle gare di Coppa del Mondo.

