Sci di fondo, De Fabiani secondo nell 15 km di Oberstdorf

Oberstdorf gli porta particolarmente fortuna. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali. L'azzurro conduce una gara tatticamente perfetta arrendendosi soltanto al norvegese Emil Iversen nella volata finale. Di fatto è soltanto all'ultimo chilometro che si comincia a far selezione dopo quasi 45 minuti percorsi con quasi tutto il gruppo dei partecipanti a stretto contatto: prova ne è la grande rimonta del russo Sergey Ustiugov che ai 13,3 km passa addirittura trentacinquesimo e un chilometro dopo è primo arrivando come un treno da dietro. È proprio quando il russo dominatore della 15 km a tecnica libera di Dobbiaco passa al comando che arriva la risposta di Iversen e De Fabiani: l'azzurro resta incollato agli sci del norvegese e non li molla fino alla fine, chiudendo a 9 decimi di distacco, mentre alla fine Ustiugov vince la volata per il podio con Sjur Roethe. De Fabiani era passato in testa anche ai 6,9 km insieme a Toenseth (oggi re degli sprint intermedi validi per gli abbuoni della classifica del Tour de Ski), ma pian piano aveva scelto di stare nella pancia del gruppo, in realtà mai troppo distante dal vertice, cercando di non scivolare oltre la ventesima posizione. Mossa saggia in una gara dai ritmi elevati, sotto la neve che cadeva fitta in pista.



Il valdostano, in ottime condizioni di forma, conferma così la crescita intravista sin dall'inizio della stagione e nelle prime gare del Tour de Ski, dove adesso è nono a 2 minuti di distacco dal leader Johannes Klaebo. Il primo podio stagionale è il premio al suo grande lavoro e regala all'Italia del fondo un'altra gioia dopo quelle di Federico Pellegrino nelle sprint. Da segnalare anche il buon 22esimo posto di Dietmar Noeckler, che da metà gara in poi è sempre stato tra i primi e si è tolto la soddisfazione di precedere un campione come Dario Cologna al traguardo. Rispettivamente 34°, 38° e 42° gli altri tre azzurri, Maicol Rastelli, Stefano Gardener e Giandomenico Salvadori. Bolshunov, oggi solo trentaduesimo e fuori dalla zona punti, resta al comando della classifica di Coppa del mondo con 476 punti, ma Iversen si avvicina passando a 466 e Johannes Klaebo sale a quota 430. De Fabiani balza in nona posizione anche in questa graduatoria toccando i 240 punti, appena dietro Federico Pellegrino (8° a 254). Giovedì 3 gennaio, sempre a Oberstdorf, si terrà la quinta tappa del Tour de Ski con l'inseguimento di 15 km a tecnica libera in programma alle 13.05

