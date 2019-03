Finale di stagione a Soldeu ed ultime gare in carriera per diversi atleti. Tra loro la slalomista azzurra Chiara Costazza, trentina di 34 anni, che ha annunciato il ritiro dall'agonismo. Nel suo palmares una vittoria, un secondo posto a squadre ed un terzo posto in coppa del mondo. Fine carriera anche per la svedese Frida Hansdotter e per il veterano francese Thomas Fanara. © RIPRODUZIONE RISERVATA