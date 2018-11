Coppa del Mondo, Vonn costretta a saltare le gare di Lake Louise per infortunio

La stella dello sci americano Lindsey Vonn si è infortunata al ginocchio in allenamento e sarà costretta a saltare le gare in programma la prossima settimana a Lake Louise. «Sono caduta in allenamento in Super-G e mi sono fatto male al ginocchio. La buona notizia è che non ho bisogno di un intervento chirurgico. La cattiva notizia è che non potrò gareggiare a Lake Louise», ha scritto su Twitter la 34enne campionessa statunitense che è costretta, almeno momentaneamente, ad interrompere la caccia al record di vittorie nella Coppa del mondo di sci alpino detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark (86 successi). La statunitense è a -4 dal primato di Stenmark. Due discese e un super-g sono in programma a Lake Louise la prossima settimana. La Vonn ha vinto 18 delle sue 82 gare in carriera nella sede canadese, inclusa la sua prima nel dicembre 2004. «È sempre stata la mia tappa preferita in Coppa del Mondo e sono devastata dal non poter venire quest'anno. Sono giù ma non sono fuori!», ha aggiunto al Vonn.

