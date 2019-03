Coppa del Mondo, Noel vince lo slalom, Razzoli sesto

Il francese Clement Noel ha vinto lo slalom nelle finali di Coppa del Mondo a Soldeu, ultima gara della stagione. Il 21enne transalpino conquista il terzo successo in carriera con il tempo di 1.48.96. Al secondo posto l'austriaco Manuel Feller in 1.49.14 e al terzo lo svizzero Daniel Yule in 1.49.79.



Per l'Italia bella prestazione per Giuliano Razzoli, che ha chiuso con un buon sesto posto in 1.50.03, miglior risultato stagionale italiano dopo il suo quinto posto di Madonna di Campiglio. Peccato per Manfred Moelgg che dopo il settimo posto della prima manche ha chiuso 12° in 1.50.45. Mentre Alex Vinatzer ha chiuso 15° in 1.50.72 e Stefano Gross 16° in 1.50.85.