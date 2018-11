Coppa del Mondo, domenica senza gloria per l'Italia

Dopo un sabato esaltante con la vittoria di Federica Brignone ed i due podi di Christof Innerhofer e Dominik Paris, è' arrivata per l'Italia dello sci una domenica deludente. Il miglior risultato - e già questo dice tutto - lo ha portato addirittura Irene Curtoni con l'11 posto in 1.47.45 a Killington nello slalom speciale, unica azzurra in classifica dopo l'uscita di Chiara Costazza nella 2/a manche. Le cose sono andate ancor peggio per i maschi nel superG di Lake Louise. Il migliore è' stato infatti Paris ma incredibilmente solo 20/o in 1.35.02. Subito alle sue spalle Emanuele Buzzi in 1.35.03. Più indietro ancora Christof Innerhofer mentre è finito fuori Peter Fill. Innerhofer e Fill hanno compromesso la gara sbagliando sul salto subito dopo il via. La trionfatrice della giornata è così stata tra le donne la solita americana Mikaela Shiffrin che ha vinto in 1.43.25 lasciandosi alle spalle la slovacca Petra Vlhova in 1.43.82 e la svedese Frida Hansdotter in 1.44.33. Per Shiffrin sono così in vista nuovi record anche perchè ha solo 23 anni. Quella di oggi è' la sua 45/a vittoria in coppa, la 34 in slalom speciale dove eguaglia la svizzera Vreni Schneider. Ancora una vittoria e Mikaela raggiungerà l'austriaca Marlies Schild che è' sinora la slalomista più' grande di tutti i tempi con 35 successi: un record destinato a durare poco. Non bastasse, Nel palmares dell'americana ci sono anche due ori olimpici e tre titoli mondiali. In più Mikaela è detentrice della coppa del mondo, ed oggi ha consolidato anche il suo primato nella classifica generale con 310 punti. Insomma l'americana vuole un'altra coppa del mondo.



A Lake Louise si è' invece imposto il norvegese Kjetil Jansrud in 1.33.52. A 33 anni è il suo 22/o successo in coppa. Alle sue spalle l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.33.66 e lo svizzero Mauro Caviezel in 1.33.73. La coppa del mondo donne si sposta ora in Canada, a Lake Louise, nell'Alberta, sulle Montagne rocciose. Da venerdì a domenica sono in programma due discese ed un superG. Gli uomini passano invece negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek, dove negli stessi giorni sulla famosa pista Birds of Prey sono in programma un superG, una discesa ed uno slalom gigante. I Jets

