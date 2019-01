Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Zagabria e rifila distacchi abissali nella prima prova di coppa del mondo dell'anno. La fuoriclasse americana, in 59«70, ha rifilato ben 1»15 di distacco alla svizzera Wendy Holdener. terza, a 1«34, la slovacca Petra Vlhova, davanti alle svedesi Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter. Per l'Italia c'è l'ottavo posto di Chiara Costazza, in ritardi addirittura di 3»03 dalla strabiliante americana.

