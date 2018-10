Sci, cancellato per maltempo il gigante maschile di Soelden

È stato annullato per maltempo lo slalom gigante di Soelden, prima prova della coppa del mondo di sci alpino maschile. Come da previsioni, stamani ci sono molta neve e forte vento sui 3.000 metri del ghiacciaio Rettenbach che sovrasta la località montana austriaca. La partenza del gigante in un primo momento era stata spostata dalle ore 10 alle 11, sperando in un miglioramenti delle condizioni, per poi venire definitivamente cancellata. La coppa del mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA