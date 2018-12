Brutta caduta per lo svizzero Gisin, che sbatte violentemente la schiena e perde i sensi, avendo anche battuto la testa durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena . La gara è stata interrotta. Sulla pista è arrivato l'elicottero per trasportare lo sforunato sciatore in ospedale. Gisi, 30enne è finito sulla neve rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello.

