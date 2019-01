Schumacher, per i suoi 50 anni il tweet della Ferrari: «Siamo tutti con te Michael»

«Il nostro campione compie 50 anni oggi. Siamo tutti con te Michael #KeepFighting (continua a lottare, ndr)».

Celebrate the 50th birthday of the most successful ferrarista in history, #MichaelSchumacher: come and discover the #Michael50 at #MuseoFerrari for the next few months. #KeepFighting https://t.co/wKFHPjAANn pic.twitter.com/n8YXoPFTAG

— Museo Ferrari (@MuseoFerrari) 2 gennaio 2019