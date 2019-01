Primo podio per la Foietta in coppa del Mondo

Arriva dalle pedane di L'Avana il primo podio in carriera per Nicol Foietta. La 23enne spadista pistoiese ha conquistato infatti il terzo posto al termine della tappa cubana del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. L'azzurra, già bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, è stata fermata sul 15-7 in semifinale dalla portacolori di Hong Kong, Vivian Man Wai Kong, poi vincitrice finale della gara. L'ItalSpada sorride per la prestazione di Nicol Foietta, ma anche per essere stata la Nazione più rappresentata nelle prime otto posizioni della gara cubana: la campionessa del Mondo Mara Navarria si è fermata ai quarti, conquistando il quinto posto finale; quarti anche per la 19enne Federica Isola, e settimo posto assoluto. © RIPRODUZIONE RISERVATA