Scherma, Errigo: «Fioretto o sciabola? Nauseata da questa situazione»

«Ciao a tutti, sono qui nauseata da questa situazione fioretto, sciabola, sciabola e fioretto. Voglio dirvi che presto avrete mie notizie sull'intera vicenda, tutta la verità, fatti e misfatti, nomi e cognomi, così da togliere una volta per tutte ombre, dubbi, bugie e quant'altro!». Lo scrive su Instagram l'azzurra della scherma Arianna Errigo che, secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, sarebbe stata esortata dalla federazione a scegliere l'arma con cui intende competere in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

