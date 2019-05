Coppa del Mondo, l'Italia vince a Madrid la gara a squadre di sciabola maschile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risuona l'inno di Mameli a Madrid al termine della gara a squadre della tappa di Madrid del circuito di Coppa del Mondo.L'Italia, con la squadra composta da Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè, ha infatti vinto la tappa madrilena, siglando il secondo successo stagionale.Inizia quindi nel migliore dei modi la fase di qualificazione olimpica a Tokyo2020, della quale quella di Madrid è stata la tappa d’esordio per ciò che concerne la strada per l’importante e determinante qualificazione a squadre.L'ultimo atto di giornata ha visto gli azzurri del CT Giovanni Sirovich dominare il match contro la Russia concludendo con un perentorio 45-31.La squadra azzurra aveva superato la Gran Bretagna nel primo match di gionata con il punteggio di 45-42 e poi la Francia ai quarti di finale per 45-40. In semifinale, gli azzurri avevano sconfitto l'Ungheria con il punteggio di 45-41.