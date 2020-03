Schachmann re delle Parigi Nizza, Quintana si prende l'ultima tappa. Nibali ai piedi del podio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maximilian(Bora-Hansgrohe) ha conquistato la Parigi-Nizza, mentre Nairo(Arkea-Samsik) si è imposto nell’ultima frazione con arrivo a Valdeblore La Colmiane, dopo160 di corsa. Schachmann ha così portato a termine la corsa a tappe francese, con un vantaggio di 18” sul belga Tiesj(Sunweb) e 59” su(EF Pro Cycling). Vincenzo(Trek-Segafredo), si siede quindi ai piedi del podio con un ritardo di 1’16” dal tedesco. Il siciliano che in questa corsa ha dimostrato di essere molto competitivo, già ieri aveva lanciato buoni segnali e oggi è stato sempre nel gruppetto che ha gestito la corsa.La settima e ultima tappa conquistata dal colombiano, ha visto tra i protagonisti nel finale, il belga Benoot, che ha tagliato il traguardo al secondo posto a 46” da Quintana, mentre al terzo posto troviamo il francese. La Parigi-Nizza si è chiusa con una giornata di anticipo, perché a causa del coronavirus, è stata annullata la tappa finale con arrivo a Nizza. Questa probabilmente resterà l’ultima corsa della prima metà dell’anno.Infatti dopo la cancellazione del Giro delle Fiandre del 5 aprile e la sospensione a data da destinarsi del Giro d’Italia, questo sarà per un lungo tempo l’ultimo risultato. Nel ciclismo verranno cancellate più di 50 corse in tutta Europa fino a maggio. Intanto nelle squadre, dopo l’atteggiamento francese, si sta decidendo di non correre fino a quando l’epidemia da coronavirus non sarà sotto controllo, così ad essere a rischio potrebbe essere anche la Parigi-Roubaix. Mentre lo sport in tutto il mondo si fermava, il ciclismo in Francia aveva il benestare del governo, che aveva dato il suo consenso a portare a termine la Parigi-Nizza. Il governo ed Aso, organizzatrice della corsa, non avevano fatto però, i conti con le squadre, che in parte, avevano deciso di tirarsi indietro. Così al via della prima tappa mancavano 5 team world tour e ieri, a decidere di ritirarsi è stata la Bahrein-McLaren, per salvaguardare atleti e personale. A quel punto gli organizzatori, che avevano avuto una riunione con le squadre, sono state costrette a fermare la corsa, poiché altre 5 squadre avevano dichiarato di volersi ritirare. Così la Parigi-Nizza, che non ha visto la presenza di molti atleti importanti, è stata costretta a chiudere la corsa con una giornata d'anticipo, ovvero con la settima tappa.