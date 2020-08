Indianapolis, Sato vince la 500 miglia. Alonso si piazza al 21° posto

Il bis dopo 3 anni: il giapponese Takuma Sato, al volante di una vettura del team Rahal Letterman, ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis per la seconda volta in carriera (la prima nel 2017). Lo ha fatto prendendo il comando della gara a 20 giri dalla fine, a spese del neozelandese Scott Dixon, che poi si è piazzato al secondo posto. Il pluricampione del mondo, ed ex ferrarista, Fernando Alonso si è piazzato al 21/o posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA