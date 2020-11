La squadra che rappresenterà l’Italia alla prossima Champions League del cricket si allena in un magazzino. Le pareti appartengono al fondatore, presidente e capitano. Si chiama Sajjad Qulb, ha 34 anni, è uno dei dodicimila pakistani residenti a Brescia – quinta comunità straniera della Leonessa – e durante lo scorso lockdown consegnava mascherine e gel negli ospedali. «Ho avviato la mia ditta sette anni fa, siamo più di trenta autisti. Quando stacco c’è il cricket con gli altri ragazzi pakistani: giocarci significa sentirsi un po’ più vicini a casa. L’European League, pandemia permettendo, si terrà in Spagna tra maggio e giugno: pagherò io la trasferta, ma vorrei riuscire a trovare nuovi sponsor, e magari un campo vero e proprio per prepararsi».

DA OPERAIO A CAPITANO

Il biglietto, Sajjad e i ragazzi del Brescia Cricket Club, nella vita di tutti i giorni autisti e operai, l’hanno staccato lo scorso weekend battendo a Spinaceto, quartiere a Sud di Roma, l’Asian Latina: i punti decisivi li ha griffati lui, Qulb, arrivato qui nel ’98 sulla scia del padre, cittadinanza italiana e il sogno di «allargarci a calcio, rugby, volley perché lo sport ti tiene lontano dalle strade sbagliate».

Nell’Italia in cui i pakistani replicano il cricket sull’erba dei parchi o sull’asfalto dei parcheggi il padre di Sajjad ci approda a fine anni Ottanta, per lavoro, destinazione Lumezzane, paesino della Brescia industrializzata. «Ci siamo ritrovati nove anni dopo grazie al ricongiungimento familiare, io ormai sono radicato a Villa Carcina, venti minuti dal centro di Brescia – racconta Sajjad – Studi fino alla seconda superiore, poi l’operaio, poi l’autista per i corrieri e da qualche anno l’attività in proprio: collaboriamo molto con Brescia Service, la ditta che ci fa anche da sponsor». La ditta è una concessionaria del marchio Gls, proprietà delle poste inglesi, e il legale rappresentante di Brescia Service, Maurizio Massimo Zanetti, spiega: «Diamo una mano soprattutto per le divise. Da bresciani ne siamo orgogliosi, Qulb e gli altri sono bravi ragazzi. Certo il cricket non è facile da capire, è davvero uno sport “loro”, nei nostri piccoli parchi vedi i bimbi pachistani giocarci. Resta il fatto ch’è sport e in quanto tale va sempre aiutato».

SECONDO SPORT AL MONDO

Per un italiano è materia forestiera ma il cricket che porta Brescia in Europa (succedeva già nel 2019 con il Janjua Brescia Cricket Club) è il secondo sport più seguito al mondo dopo il calcio, quasi tre miliardi di appassionati stimati: prima traccia ufficiale di un match nel XVI secolo, a esportarlo nelle proprio colonie gli inglesi, oltre cento Paesi a praticarlo, le «capitali» sono Inghilterra, Australia, Sudafrica, India, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. «Da bambino ci giocavo nella versione soft, pallina da tennis, per strada o dove capitava – ricorda Sajjad – La prima squadra qui l’abbiamo formata tra amici, nel 2014. Ma eravamo in tanti, difficile gestire il gruppo. Allora mi sono staccato creando il Brescia Cricket. Il 2020 è stato l’anno migliore: campionato T20, Coppa Italia, Supercoppa». Una ventina di persone tra dirigenza, staff e giocatori, alcuni dei quali vengono apposta da Milano, Novara, Trieste. Fa Sajjad: «Sarebbe bello avere anche l’under 19 e under 15». Sarebbe bello, soprattutto, avere un campo. «Non c’è molto interesse per il cricket ed è sempre stato difficile trovarne uno fisso, a meno di pagare». Quando nessuno ha spazi da prestare si va nel magazzino. Dove si possono allenare solo alcune fasi di gioco. Il che, per un team da Champions, non è il massimo. «Però quando giocheremo in Spagna, 16 Paesi rappresentati, davanti al nostro nome ci sarà scritto Italia…». Della serie: magari l’ingresso in Europa, qualche aiutino, lo porterà.

