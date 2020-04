Sagan contro i rulli: «Sono un ciclista vero e non virtuale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tutta Europa, a causa del coronavirus, le grandi corse di ciclismo stanno diventando virtuali, con squadre e corridori che si sfidano con i rulli dai salotti di casa. Il tre volte campione mondialein controtendenza alza la voce e dice: “ Io sono un ciclista vero e non virtuale”. Il corridore della Bora-Hansgrohe vive a Montecarlo, dove è vietato allenarsi in strada con le bici, si allena in casa, con quei rulli che ha sempre odiato, ma non vuol sentir parlare di piattaforme che simulano percorsi o partecipare a gare virtuali. "Odio pedalare sui rulli, ma ora sono miei amici", ha detto Sagan in un video con domande e risposte su Instagram.Il campione slovacco aveva finito di correre a marzo con la Parigi-Nizza, poi il rientro a casa e l'auto quarantena di 3 settimane. Sagan per tre settimane non è mai uscito da casa e i pasti gli venivano consegnati a casa dal compagno di squadra. È apparso sereno Sagan e sta cercando di vivere al meglio questo periodo, anche se la mancanza alle gare la sente. “Mi mancano le gare. Mi ero preparato bene per affrontare le classiche e so che avrei potuto ottenere buoni risultati. Tutta la mia preparazione era finalizzata per le classiche di primavera”. Non si demoralizza e riesce a trovare dei lati positivi, il campione, definendosi anche fortunato. “Sono in salute e ho modificato il mio allenamento. Riesco a vedere mio figlio e a passare del tempo con lui. Ci sono persone nel mondo che hanno problemi molto più importanti dei nostri e noi dobbiamo considerarci fortunati”. Sagan vuole essere positivo e spera di tornare alle corse in agosto con il Tour de France.insieme ai principali organizzatori di gare, sta cercando di fare del proprio meglio per il nostro sport. Questa è la prima volta che affrontiamo una crisi del genere, ma so che gli esperti sanno come procedere molto meglio di noi. Per me, si tratta solo di aspettare e seguire le regole. Quando le condizioni ci consentiranno di correre di nuovo in sicurezza, torneremo sulla strada in modo che i fan potranno godere di nuovo questo bellissimo sport”. Se da una parte c’èche non vuole partecipare a corse virtuali, sono tanti i corridori, che per beneficenza o per coinvolgere il pubblico a casa, stanno partecipando a questi eventi. Laha aperto per prima le porte a nuovi scenari e subito dopo è stato il Giro delle Fiandre a organizzare un’edizione virtuale. Adesso è la nostra corsa, il Giro d’Italia, con campioni di oggi e di ieri ad essere diventata Virtual e a fare beneficenza. La prima tappa si è conclusa con l’assegnazione della maglia rosa all’Astana e mercoledì, insieme ai campioni ci saranno oltre 7000 amatori a pedalare per la tappa di Cesenatico e a raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus.