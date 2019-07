Sabelli: «A giorni la firma del contratto di servizio con il Coni»

«Non capisco le polemiche, questa è la trattativa più facile che io abbia mai condotto, con Giovanni Malagò ho incontri regolari e vi dico che il contratto di servizio con il Coni sarà firmato a giorni». Lo ha detto -il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Rocco Sabelli, ai presidenti di federazione e degli enti di promozione sportiva riuniti oggi al Foro Italico. «La mia stella polare - ha aggiunto Sabelli - è la formalizzazione della riforma dello sport».

Malagò: «Mai detto che Milano-Cortina è a rischio, nel pomeriggio incontro con Sabelli»

Quella tra Coni e Sport e Salute è una «non trattativa», in quanto «è tutto già stabilito dalla legge di stabilità». Per questo «non capisco tutto questo clamore al riguardo», avrebbe anche riferito Sabelli ai rappresentanti dello sport riuniti oggi per la prima volta con il responsabile del nuovo ente che prende il posto di Coni Servizi. Il contratto di servizio con il Coni, ha poi chiarito il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, presente all'incontro di oggi, «non è una cosa che riguarda me. La legge dice che noi la recepiamo e la trasformiamo in un decreto della presidenza del consiglio dei ministri. E' una trattativa tra le due parti che rispetto e spero si concluda positivamente». «Il contratto di servizio è stato scritto sulla base della legge vigente e del collegato sport - ha aggiunto il collega di governo, Simone Valente - Il dottor Sabelli ha soltanto applicato quello che era scritto nella legge».

Valente: «Da Malagò parole irresponsabili». Giorgetti: «Polverone senza senso»

