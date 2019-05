Viaggio a Whistling Straits per Padraig Harrington: è volato nel Wisconsin per testare il percorso

Dal 25 al 27 settembre 2020, nell'edizione che precede la sfida italiana della Ryder Cup che, nel 2022, si giocherà sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), gli Stati Uniti sono chiamati a vendicare la disfatta parigina. Dove l'Europa nel 2018 è stata portata in trionfo da Francesco Molinari, con l'America uscita ridimensionata (17,5 a 10,5 il risultato finale) da un incontro senza storia.



Primo viaggio a Whistling Straits per Padraig Harrington. Il capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2020 è volato nel Wisconsin (Midwest degli Stati Uniti) per conoscere più da vicino il percorso che ospiterà, tra sedici mesi, la sfida biennale tra Usa e Vecchio Continente. «Il vento - le prime sensazioni di Harrington - potrebbe fare la differenza. È ovvio che, per la spedizione a stelle e strisce, giocare davanti al proprio pubblico sarà un vantaggio. Ma questo è un aspetto che non mi preoccupa. Non credo che questo percorso di gioco possa essere così favorevole alla squadra di casa. Non siamo ad Hazeltine».

