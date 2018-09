Ryder Cup, Molinari super batte Woods, ma gli Usa sono avanti sull'Europa

Partenza show degli Stati Uniti nella 42/a edizione della Ryder Cup. Dopo il primo round (4 incontri di doppio con formula fourballs) i campioni in carica conducono per 3-1 sull'Europa. Sul green del Le Golf National di Parigi il team americano s'è aggiudicato 3 dei primi 4 incontri, perdendo però quello più atteso, con Francesco Molinari e Tommy Fleetwood che hanno compiuto l'impresa (3up il risultato finale) contro Tiger Woods e Patrick Reed, lasciando qualche speranza all'Europa. Ottima prova per l'azzurro, autore di 5 birdie e un erroraccio (palla in acqua alla buca 15), spalleggiato da un Fleetwood straripante. Il torinese e l'inglese, con una prova stellare, tengono così a galla il Vecchio Continente. Successo netto per gli americani Dustin Johnson e Rickie Fowler, che nello scontro con Rory McIlroy e Thorbjorn Olesen hanno conquistato il primo punto della rassegna grazie a un successo netto (4&2). Ottima prova anche per Tony Finau e Brooks Koepka, che dopo le prime 14 buche passate a rincorrere hanno superato la concorrenza (1up il punteggio finale) degli europei Justin Rose e Jon Rahm. Niente da fare per Paul Casey e Tyrrell Hatton. I britannici si sono resi protagonisti di una rimonta super rimasta però incompiuta. Con Justin Thomas e Jordan Spieth che hanno conquistato la manche (1 up). E adesso si torna subito in campo con altri 4 incontri di doppio, questa volta con formula foursomes. «Chicco» Molinari scenderà nuovamente sul green e lo farà sempre al fianco di Fleetwood. L'azzurro e il britannico sfideranno Thomas e Spieth e punteranno alla doppietta. Phil Mickelson (recordman con 12 presenze in Ryder Cup) e Bryson DeChambeau incontreranno invece Sergio Garcia e Alex Noren. Mentre Bubba Watson e Webb Simpson dovranno fare i conti con Rory McIlroy e Ian Poulter. Apre le danze il match tra l'Europa di Henrik Stenson e Rose gli Stati Uniti di Johnson e Fowler.

