Ryder Cup, Molinari conquista due punti e guida la rimonta dell'Europa avanti 5-3 sugli Usa

Prima batte Tiger Woods e poi fa il bis, spingendo l'Europa a una rimonta show. Un inizio migliore Francesco Molinari non lo poteva immaginare: nel primo giorno di gara della 42/a edizione della Ryder Cup a Parigi l'azzurro si prende la scena guidando il team del Vecchio Continente che chiude avanti 5-3 sugli Stati Uniti. Molinari, in coppia con Tommy Fleetwood, ha avuto la meglio sul Woods e Patrick Reed, poi ha fatto altrettanto con Justin Thomas e Jordan Spieth. E così ora gli Usa sono costretti a rincorrere. «La strada è ancora lunga - le parole prudenti del golfista azzurro - e domani sarà difficile. Siamo stati bravi a non farci intimorire. 'La svolta?'. Senza dubbio la vittoria con Woods e Reed. Nulla però è ancora deciso. In palio ci sono 20 punti e per vincere dobbiamo farne 9 e mezzo». Insomma nel primo giorno si è passati dalla quasi disfatta alla gloria, seppur momentanea. Il Team capitanato dal danese Thomas Bjorn s'è reso protagonista di un avvio da incubo nei 4 incontri fourball (terminati con il punteggio di 3-1 a favore degli Stati Uniti), tenuto a galla solo grazie al punto conquistato da Molinari e Fleetwood. E alle scelte azzeccate di Bjorn, che nei match foursomes ha mischiato le carte trovando risposte decisive dalle 4 wild card arrivate tra le polemiche. E al termine del primo round s'è detto «assolutamente soddisfatto per la prova della squadra». Con Ian Poulter («Mr.Ryder Cup) che ha suonato la carica spingendo Rory McIlroy al successo nell'incontro con Bubba Watson e Webb Simpson. Decisivo pure Sergio Garcia. Molto criticato alla vigilia, lo spagnolo ha dominato, in coppia con Noren, l'incontro con Phil Mickelson e Bryson DeChambeau. Bell'impatto pure per Henrik Stenson e Justin Rose, che hanno avuto la meglio su Dustin Johnson e Rickie Fowler. L'Europa poi cala il poker e gli Stati Uniti tremano. Era dal 1989 che gli europei non infliggevano alla corazzata a stelle e strisce un parziale di 4-0. Al Le Golf National il Vecchio Continente dopo la debacle del 2016 ad Hazeltine (America) ora sogna davvero la rivincita. E gli Usa, che fuori dalle mura amiche non vincono da 25 anni, sono costretti a rincorrere.

Dopo la lunga maratona della giornata inaugurale, i due Team sono già pronti a tornare sul green. Il 3/o e il 4/o round si giocheranno con la stessa formula: Molinari giocherà sempre al fianco di Fleetwood e affronterà, in quella che si annuncia come una rivincita, ancora Woods e Reed. Mentre domenica il gran finale prevederà 12 incontri singoli. A Parigi lo spettacolo non è mancato dunque, anche fuori dal campo: caloroso il pubblico che ha trascinato l'Europa, riservando fischi per gli avversari eccezion fatta per Woods. Il californiano è stato accolto da una standing ovation e nonostante la sconfitta ha giocato su buoni livelli. »Sono tranquillo - ha detto 'The Big Cat' -. Ho giocato abbastanza bene pur sbagliando qualcosa. 'Deluso per non aver giocato nel pomeriggio?'. Le scelte le fa il capitano Jim Furyk e sono insindacabili. Sarò pronto per domani«. La sfida alla Ryder è ancora da giocare.

