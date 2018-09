Ryder Cup 2018, Molinari nella storia: «Conta la vittoria dell'Europa»

Francesco Molinari, insieme a Tommy Fleetwood, è nella storia della Ryder Cup. Mai nessuna coppia era riuscita a ottenere 4 vittorie consecutive nella storia della rassegna. «È fantastico - le dichiarazioni da Parigi dell'azzurro - ma non è questo il momento di pensare ai record. L'obiettivo unico dell'Europa adesso deve essere quello di tornare a riprendersi il trofeo. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta». A un solo round dal termine il Vecchio Continente è in vantaggio per 10-6 sugli Stati Uniti. Domani il gran finale con il Team capitanato da Thomas Bjorn che sogna insieme all'azzurro, autentico trascinatore. Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA