Ryder Cup 2018, il team Europa con un nastro giallo in ricordo della golfista uccisa

Un nastro giallo con una scritta in rosso per ricordare Celia Barquin Arozamena, la promessa spagnola del golf al femminile uccisa ad Ames, negli Stati Uniti, durante un allenamento. Alla Ryder Cup di Parigi l'Europa scenderà sul green con una divisa speciale per omaggiare la 22enne di Puente San Miguel, massacrata da un suo coetaneo, Collin Daniel Richards, uno ragazzo che viveva in una tenda ai margini del campo da 18 buche della cittadina dell'IIowa, nel Mid-West. Tanta commozione tra i due player spagnoli (Jon Rahm e Sergio Garcia) del Vecchio Continente impegnati nella super-sfida contro gli Stati Uniti. Con Garcia che, come spiegato dal capitano dell'Europa Thomas Bjorn, «preferisce non affrontare troppo l'argomento perché profondamente scosso». © RIPRODUZIONE RISERVATA