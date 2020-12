Doping, ridotta a due anni la squalifica della Russia: esclusa da Tokyo 2021 e Pechino 2022

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha dimezzato la squalifica della Russia in merito allo scandalo doping: lo stop viene ridotto da 4 a 2 anni, estromettendola dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 (rinviati al 2021 a causa del coronavirus) e i Giochi invernali di Pechino 2022.

L'iniziale squalifica per quattro anni era stata convalidata su richiesta dell'Ama, l'Agenzia mondiale antidoping, dopo le falsificazioni dei file informativi del laboratorio antidoping di Mosca tra il 2011 e il 2015.

Grigory Rodchenkov, ex direttore del laboratorio costretto a dimettersi e a rifugiarsi negli Stati Uniti, ha confessato nella primavera del 2016 di aver orchestrato per anni l'insabbiamento del doping, descrivendo nel dettaglio il sistema messo in atto ai Giochi Olimpici di Sochi del 2014 per fuorviare gli osservatori dell'Ama.

