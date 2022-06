Royal Ascot 2022, Watford: record alla Dettori, vince sette corse su sette

Uno sconosciuto scommettitore di Watford, cittadina inglese dell’Hertfordshire, nota per la squa squadra di calcio i cui giocatori sono chiamati “The Hornets”, i calabroni, per via della maglia a strisce gialle e nere e di cui è presidente onorario Elton John, ha “uguagliato” venerdì al Royal Ascot un record “alla Dettori”: ha vinto sette corse su sette, individuando i primi arrivati di tutte le corse della penultima riunione del meeting reale, che raduna principi e cappelli.

E, con 2,50 sterline puntate sulla sequenza Meditate, Perfect Power, Candleford, Inspiral, Heredia, Changingoftheguard e Latin Lover, ha incassato 307.464,03 sterline.

E’ stato calcolato che avesse una probabilità su 122.889 di imbroccarla, ed ha azzeccato proprio quell’unica probabilità. Latin Lover, il meno favorito della serie, ha moltiplicato per 9, nell’ultima corsa, la cifra che i primi sei vincitori avevano accumulato.