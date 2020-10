Circolo Antico Tiro a Volo, si riparte da Rosolino: sarà il nuovo responsabile dell’area nuoto

l Circolo Antico Tiro a Volo riparte da Massimiliano Rosolino. La nomina del campione olimpico a nuovo responsabile dell’area nuoto del prestigioso Circolo ubicato nel cuore dei Parioli, è stata annunciata ieri durante un’affollata conferenza stampa alla quale hanno preso oltre al presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni e all’ex nuotatore azzurro, anche il presidente di Sport e Salute spa, Vito Cozzoli, e, in collegamento esterno, l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “La collaborazione con Massimiliano Rosolino – ha detto il presidente Averni - non è un punto d’arrivo ma di partenza. Vogliamo formare grandi nuotatori ma soprattutto trasmettere i valori fondamentali dello sport che per noi sono la mission più importante. Prima di tutto vengono il rispetto delle regole e dell’avversario. Oltre alla sana competitività utile ai ragazzi anche nella vita scolastica e professionale”. Particolarmente emozionato il campione olimpico Rosolino: “Con il Circolo Antico Tiro a Volo - ha detto - ci siamo scelti a vicenda consapevoli che insieme possiamo fare grandi cose appassionando i giovani nuotatori romani”. Un progetto ambizioso e chissà che la scrosciante pioggia caduta durante tutta la durata della presentazione non sia stata una benedizione del “matrimonio” appena celebrato.

