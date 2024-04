Rory Mcllroy alla Liv? Verso il trasferimento per una cifra vicina agli 800 milio di euro

Sarebbe un colpo di scena pazzesco e forse sposterebbe definitivamente gli equilibri del golf mondiale, a favore della Liv: anche Rory McIlroy starebbe per accettare il trasferimento per una cifra mostruosa: 800 milioni di euro. Per ora siamo alle voci e non ci sono conferme ufficiali.

Il nord irlandese, 33 anni, numero 2 mondiale, è stato il più fiero oppositore della Liv, esponendosi sempre in prima persona in difesa dei Tour tradizionali e dei “lealisti”. Ma qualcosa è cambiato quando il ceo del Pga Tour, Yay Monahan ha annunciato lo scorso anno un accordo programmatico con la Liv, cogliendo di sorpresa il mondo del golf e soprattutto McIlroy, che ha visto vanificare le sue battaglie e si è sentito comprensibilmente tradito. Da allora il suo atteggiamento è cambiato. E anche le sue parole sono cambiate. Maggiore comprensione verso i colleghi emigrati e apertura nei confronti delle novità introdotte dalla Liv (spettacolarizzazione dell’evento, competizioni a squadre oltre che individuali, gare su 3 giri invece che su 4, assenza di taglio, ecc.), ammettendo che qualcosa va comunque fatta per portare il golf nel futuro.

Dopo Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, Brooks Koepka e Cameron Smith, dopo Tyrrel Hatton e soprattutto Jon Rahm, ora anche McIlroy? Se le voci trovassero conferma, sarebbe un colpo letale per il Pga Tour: buona parte dei giocatori migliori hanno fatto il grande salto.