Rome Half Marathon Via Pacis, vincono l'eritreo Freedom e l'ucraina Yaremchuk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo nella prima edizione dell'azzurro Eyob Faniel, a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Rome Half Marathon Via Pacis è stato l'eritreo Freedom Amaniel (Lbm sport) che ha fatto gara a sé già dopo il primi chilometri, chiudendo la gara in 1h12:44. Al secondo posto il tedesco Samalya Schafer (Runcard) in 1h14:28, al terzo Gian Pietro Atanasi (Lbm sport) in 1h16:11.In campo femminile, a succedere nell'albo d'oro all'atleta dell'Aeronautica Militare Sara Brogiato, è stata l'ucraina Sofiia Yaremchuk (Acsi Italia Atletica) che ha fatto il vuoto alle sue spalle già dal terzo chilometro, chiudendo in 1h16:23. Distacco di quasi dieci minuti per la seconda arrivata, Sara Carcinelli, compagna di società della vincitrice (1h26:14), terzo posto per Michela Ciprietti (Podistica Solidarietà) in 1h26:42.La gara ha visto 2.111 arrivati al traguardo, oltre il 25% in più rispetto al 2017.