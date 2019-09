Rome Beach Volley Finals, è tutta verdeoro la prima semifinale donne

Si sono conclusi i quarti di finale femminili delle Rome Beach Volley Finals. Sarà tutta verde-oro la prima semifinale in programma oggi alle ore 18.05 alla Grand Stand Arena: Agatha/Duda - ieri vincitrici contro le azzurre Menegatti-Orsi Toth agli ottavi - hanno superato le campionesse del mondo in carica Pavan Melissa 2-0 (21-18, 21-14) e sfideranno le connazionali Ana-Patricia/Rebecca, che si sono guadagnate un posto tra le prime quattro grazie al successo sulle ceche Hermannova-Slukova 2-0 (21-18, 21-19). Il secondo posto per la finale in programma domani alle 20.20 se lo giocheranno, invece, Ludwig-Kozuch e Heidrich/Vergè-Deprè, al termine di due gare spettacolari che si sono concluse entrambe al tie break. Le tedesche Ludwig-Kozuch si sono imposte sulle cinesi Xia/Wang in rimonta (22-20, 13-21, 16-18), così come le svizzere Heidrich/Vergè-Deprè, che dopo aver perso il primo set si sono imposte con decisione nel secondo (21-13), chiudendo poi sul (15-10) al termine di un tie-break condotto dall'inizio alla fine, chiudendo al meglio ogni spiraglio di rimonta alle spagnole. «All'inizio siamo entrate un pò contratte -il commento di Heidrich- una volta andate in svantaggio, però, abbiamo capito su cosa spingere di più e cosa correggere e credo nel proseguo del match lo abbiamo fatto abbastanza bene». «Loro sono entrate nel primo set facendo subito grandi cose in servizio -prosegue Vergè-Deprè- e sono riuscite a metterci in difficoltà, nel secondo però le abbiamo arginate migliorando molto la fase break. Storicamente è una formazione che c i mette sempre in difficoltà, quindi siamo contente di averle battute alle finali». «Oggi pomeriggio -chiude Heidrich- mi aspetto una gara difficile ma in un ambiente molto caloroso».

Ultimo aggiornamento: 15:47

