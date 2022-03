Roma volley, il momento decisivo è adesso

Meno tre, meno due, meno uno... A tre giornate dalla fine del campionato di A1, questo conto alla rovescia dovrebbe, nelle speranze della Roma Volley, terminare con la ‘parola’ salvezza. Ma il rischio che si concluda con ‘retrocessione’ è sempre più concreto: il club del patron Pietro Mele è penultimo con 17 punti e oggi (ore 17) affronta al PalaEur il Trento, fanalino di coda. Scontato che le Lupe debbano vincere, così come dovranno fare contro il Vallefoglia (prima il 30 marzo nel recupero dell’andata, poi in trasferta nelle Marche la settimana prossima). Il guaio è che potrebbe non bastare: gli occhi giallorossi sono puntati anche sui risultati di Casalmaggiore, Perugia e Bergamo, le concorrenti per la permanenza in massima serie, tutte posizionate due o tre punti sopra le capitoline. Nell’ultima sfida contro Busto Arsizio, le ragazze di coach Mafrici si sono regalate una bella prova (coincisa con un ko al tie break contro una formazione sulla carta superiore), valsa un punticino che al momento del giudizio finale potrebbe pesare come un macigno.

MIGNEMI

L’uomo mercato della Roma Volley, il dg Roberto Mignemi, è conscio che al PalaEur passerà il destino della sua squadra: “Che sia una gara fondamentale è evidente, non è solo una sfida tra ultima e penultima perché siamo tutti ancora in ballo per salvarci”. E quando i palloni si fanno più pesanti e l’ansia di sbagliare aumenta anche tra le giocatrici più scafate, è allora il momento di mantenere la calma: “Vincerà chi rimarrà più freddo – spiega il dg – Noi abbiamo le carte in regola per farlo, la testa conterà per il settanta per cento”. Il palazzetto sarà un fattore cruciale per intimidire le ospiti, mentre il Branco, il gruppo di tifosi organizzati delle Lupe, si prepara a sgolarsi come non mai: “Abbiamo fatto una campagna promozionale imponente, ci aspettiamo 1500 persone. Col PalaEur non si può mai parlare di ‘tutto esaurito’, ma ci sarà molta gente”. E a questa gente Agnese Cecconello, 23enne centrale della Roma, chiede una grande carica: “L’apporto dei tifosi sarà fondamentale, ci hanno sempre sostenuto anche nelle trasferte più lontane e sono sicura che lo faranno anche ora”. Mignemi alle sue ragazze non chiede di non aver paura (“E’ una cosa che fa parte della vita di uno sportivo”), ma di saperla gestire, perché “a volte siamo Dottor Jekyll, altre volte Mr. Hyde: la testa dovrà rimanere sgombra, per non cadere nell’errore di giocare contratti”. Pare facile, non lo è.

MAFRICI

Andrea Mafrici, l’allenatore che a febbraio ha preso il posto di Stefano Saja e che dopo un avvio convincente sta facendo i conti con le insidie dell’A1, analizza così la sfida contro le trentine: "Giochiamo con una squadra composta da elementi validi, al di là della posizione in classifica che ricopre. Ma quest’anno ci stiamo rendendo conto che la differenza viene fatta spesso più dal dettaglio che dai singoli giocatori”. Quindi sì, le rivali sono ultime, ma hanno la stessa voglia della Roma di lottare fino alla fine per conservare la categoria: “Trento viene a Roma affamata di punti, proprio come siamo noi, e si giocherà il tutto per tutto. Sarà una gara difficile, ad altissimo tasso emotivo da entrambe le parti, per cui servirà più lucidità e serenità possibile”. Oltre al tifo del PalaEur, che si preannuncia infuocato essendo l’ultima gara casalinga della stagione in programma di domenica, sarà necessario che lo stesso ardore fuoriesca dalle giocatrici: “Mi auguro che ci sia la giusta aggressività sin dalla prima battuta, per dimostrare alle nostre avversarie che in casa nostra non sarà facile. Faremo di tutto per non dar loro la possibilità di portare a casa punti”.