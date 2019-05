Il Giro d'Italia per arrivare a Frascati non attraverserà Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tappa da Orbetello a Frascati si farà, ma la corsa rosa saluterà la Capitale solo da lontano. La tappa numero 4 del Giro d’Italia, che si correrà martedì 14 e che doveva entrare nel territorio romano nella zona sud-est, dopo le ultime modifiche al tracciato, ha ottenuto il benestare da parte dell’Urbe. La città sarà toccata solo in un breve tratto e lontano dai centri abitati. Il percorso iniziale vedeva i girini scendere da Lunghezza, attraversare il quartiere di Tor Bella Monaca e poi Tor Vergata per dirigersi verso la via Tuscolana e salire ai Castelli Romani. La scorsa settimana però, durante la conferenza dei servizi, sia il Comune di Roma che quello di Guidonia Montecelio, avevano detto no al passaggio della corsa rosa nei loro territori. Il Campidoglio voleva lasciare libera la zona di Tor Vergata, dove c’è il policlinico universitario, mentre Guidonia non aveva le forze per controllare i vari varchi. Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle politiche giovanili e Grandi eventi di Roma, attraverso i social network aveva spiegato venerdì i motivi del divieto, sottolineando l’intenso traffico su strade che collegano Roma con i paesi limitrofi e l’importanza del policlinico universitario per la zona sud della città.Il Giro d’Italia quindi, il 14 non toccherà la zona dell’ateneo e del centro medico universitario e sara ancora più decentrata, riducendo i chilometri di strada di competenza del Campidoglio. Se la corsa di RCS non toccherà la zona di Tor Vergata, lo farà due giorni prima una gara di ciclismo amatoriale che rientra nella Coppa Laziale e che si snoderà interamente sulle strade intorno al policlinico universitario, per salutare il passaggio del Giro. Paradossalmente il gruppo ciclistico dell’Università di Roma 2, organizzatore della corsa amatoriale, al contrario dei girini, potrà svolgere il proprio evento nella zona di Tor Vergata mentre non potrà salire ai Castelli Romani. In questo caso il divieto è arrivato dai Comuni dei Castelli e legato all’arrivo della corsa a Frascati. RCS e l’Urbe non si sono incontrate solo per il Giro d’Italia. Nei giorni scorsi in Campidoglio sono state aperte le buste per il bando della Maratona di Roma, dove RCS sarebbe arrivata ultima, con Infront per il momento in testa e proprietaria anche della Granfondo Campagnolo, la corsa di ciclismo amatoriale romana. Intanto è arrivato il primo forfait alla corsa rosa. Sabato 11 maggio al via da Bologna non ci sarà il campione mondiale Valverde, caduto a terra colpendo seriamente l’osso sacro.