Lorenzo Roma campione del mondo Under 20 nella Sciabola

L'Inno di Mameli risuona nella giornata d'esordio dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Torun2019. Tre le medaglie per l'Italia che giungono nella prima giornata di gara, contraddistinta dalle gare di sciabola maschile e femminile under20.A portare l'Italia sul podio polacco sono Lorenzo Roma, Benedetta Taricco e Giacomo Mignuzzi. Sul gradino più alto del podio maschile sale Lorenzo Roma. Lo sciabolatore della Capitale, frutto del vivaio dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco e che tra 50 giorni compirà 19 anni, al suo esordio iridato si laurea Campione del Mondo, conquistando anche la Coppa del Mondo di specialità.Straordinario il cammino dell'azzurro che era già stato uno dei protagonisti della stagione con ben quattro piazzamenti sul podio su sette gare di Coppa del Mondo.Lorenzo Roma urla al cielo di Torun, in Polonia, la gioia per la conquista del titolo iridato alla stoccata del 15-8 con cui regola in finale il romeno George Dragomir che, in semifinale, aveva fermato l'altro azzurro Giacomo Mignuzzi che conquista così la medaglia di bronzo.